Operación RescATE

Es posible que en el Palau de la Generalitat también se pellizcasen cuando hace una semana, en la presentación del enésimo proyecto para el Nou Mestalla, la directora financiera del Valencia CF borró de la ecuación del estadio a Peter Lim. En ese momento, tal vez que sin que Inma Ibáñez lo supiera, ya se estaba cociendo una reunión que demuestra hasta qué punto Meriton está contra las cuerdas. Una reunión por cierto que no fue tal sino más bien un café cordial con Layhoon Chan, la dama que Lim sacrificó en 2017 y a la que cinco años después ha devuelto al tablero en un intento desesperado. La altura de miras de Layhoon y su sintonía con Ximo Puig, sin embargo, no van a salvar al máximo accionista de perder una partida que está decidida desde hace meses y que se resolverá el 15 de julio. Si algo volvió a quedar claro el lunes es que la única salida para Meriton, salvo que se desentienda de cualquier posible ventaja urbanística, es cumplir con el IVF (garantías) y el Ayuntamiento (proyecto). Sin más alternativas que esas.

Con ni sin ATE Lim sabrá realmente a qué se debe su cerrazón en este asunto

Digan lo que digan sus portavoces, a través de sus actos demuestra que solo se plantea acabar el estadio con ayuda. Y sin que de su bolsillo salga un euro, aún menos si no hay opción de negocio. La predisposición del president, que pidió días atrás «confianza» también de cara a la sociedad valenciana, ha vuelto a coger cuerpo. Pero el panorama continúa siendo peliagudo. Layhoon, al que Murthy había dejado el listón en el subsuelo con su «gracias, gracias», no se comprometió a nada y se limitó a decir que Meriton quiere terminar el estadio. No dijo cómo ni tampoco con qué clase de financiación. A plazo corto, sin contar con las consecuencias para el futuro de Lim, es mentira que vaya a haber estadio con o sin ATE.

¿Y el equipo?

Mañana es 30 de junio y el Valencia CF va a volver a dar pérdidas. Una constante en las últimas temporadas y un problema para el que ni Layhoon ni Kim Koh, otra de las piezas rescatadas sobre la marcha, tienen ninguna solución.