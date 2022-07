De Layhoon a Gattuso

Gatusso no es ningún ingenuo pero su andadura empieza ahora. Justo unos días después, por cierto, de haber tenido que desmentir en privado un rumor de momento infundado sobre su dimisión. Algo a lo que es cierto que no se ha dado pábulo aquí pero sí en su país, también donde más saben de sus virtudes y defectos. Al italiano, como a todos los que le precedieron, le toca de entrada poner la cara por un proyecto que a día de hoy no es proyecto ni es nada. El suyo, sin contar a Hugo Duro, es el único rostro nuevo de una plantilla que viene de quedar novena. Un equipo al que falta de todo y no sobra de nada. Palabras mayores teniendo en cuenta que Guedes y Soler aparecerán para irse más pronto que tarde. Ya puede Gattuso pues reunirse con el representante de Politano que así suena a imposible hasta Raíllo. La realidad no engaña y obliga a tirar de canteranos para cubrir las principales demarcaciones. Más allá de lo que le diga Sean Bai, el míster está al día no por la boca de Lim sino de la de Corona de cómo están las cosas y qué puede esperarse y qué no, sobre todo de un mercado en el que por un lado siempre se cuenta con Mendes pero por el otro asoma Layhoon. Con todo por hacer, de la mano derecha del máximo accionista depende buena parte de lo que tiene que pasar de aquí a que caduque la ATE y lo que venga después. La expresidenta es el ‘fichaje’ que llega desde Singapur. Antes que un director deportivo y de tantas otras cosas tan necesarias como pertinentes en este momento.

Compás de espera Layhoon se ha reunido con la Generalitat y a falta de hacerlo con el Ayuntamiento lo ha hecho también con Tebas, uno de los indiscutibles aliados de Lim. Sin embargo, y aunque es lo que más ocupa y preocupa por razones obvias, no solo del estadio vive un club atosigado por los números rojos. Las reuniones de puertas para afuera y para adentro de los últimos días tienen que deparar un camino. Ya no es posible una huida hacia adelante ni los problemas van a solucionarse simplemente cambiando de caras o mejorando el talante después de todo lo ocurrido. Queda poco más de un mes para que arranque la temporada y tampoco hay duda de que la suerte para este Valencia es tener la afición que tiene. Esa que contra y viento marea renueva su pase. La misma que va a seguir yendo a Mestalla por más que con los primeros horarios parezca que lo que se está persiguiendo es justo lo contrario. Cambios en Orriols En el Ciutat van a velocidad de crucero cambiando cosas, del banquillo a la portería. Y después de Aitor vendrán más salidas de jugadores con contrato que son del todo necesarias para hacer caja u oxigenar el fair-play. Sin embargo, no todas las novedades son tan visibles. Hay otras otras que se producen de puertas para adentro y que también tienen su trascendencia. Modificaciones en el organigrama interno de mayor o menor calado que resultarán muy relevantes en el día a día y sobre las que también habrá que poner el foco... Que sean, en todo caso, lo mejor para el Levante UD.