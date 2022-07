Defender la cantera es el mejor homenaje a Paco Rius

El fútbol actual está dominado por una lógica mercantilista que contamina incluso la base con gente que se acerca a los más jóvenes de forma interesada. Paco Rius era todo lo contrario. Bien lo saben los Lato, Portu, Soler, Fran Navarro y compañía. Por encima de si un canterano tenía opciones o no de alcanzar la élite, Paco miraba el lado humano y se acercaba humildemente al vestuario en los momentos complicados para ofrecer su apoyo y su cariño. También fue mi primer lector cuando escribía crónicas del Mestalla en un blog con 16 años. Y lo hacía porque agradecía a todos y cada uno de los periodistas que invertían sus domingos en dar voz a lo que pasaba en Paterna. Recibir su feedback era lo que me motivaba a no perderme nada y seguir al pie del cañón los progresos de los chavales. Quizás que hoy escriba estas letras se lo debo a él y por eso se las dedico. Todo homenaje es poco, pero defender la cantera es el que más honra su memoria.