Los perfiles tienen que estar mejor definidos

El gran problema del mercado de fichajes es que parece que vuelve a reinar la improvisación. Más allá de los nombres que estén encima de la mesa, solo entendería que Gattuso tuviera una vez cierre el mercado a jugadores para jugar a lo que él quiere. Hace un año llegó Bordalás con un modelo de juego claro y no se pudo llevar a cabo, entre muchos otros motivos, por la ausencia de futbolistas para jugar a lo que él quería. Y la cosa no va de nombres. No tenía a un Cucurella, un Jorge Molina (a pesar de que lo buscó con Maxi Gómez) o una dupla Maksivmovic-Arambarri. Ahora, el entrenador italiano está en la misma posición. Un mercado complicado, falta de dinero y el Valencia CF tratando de lanzar monedas al aire. La única realidad posible es fichar jugadores para jugar a lo que el técnico quiere. Al fin y al cabo, y los hechos están encima de la mesa, el único que está trabajando el mercado de fichajes es Gattuso. Bueno... y Mendes.