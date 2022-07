De momento el único aliciente son los chavales

Un año más arranca la pretemporada con el Valencia empezando tarde a hacer los deberes en el mercado de fichajes y con los canteranos como el gran aliciente de las primeras semanas de la fase de preparación. Hasta diez ha llamado Gattuso y no es para menos teniendo en cuenta que dirige a una plantilla sin extremos y con escasez de perfiles en la medular. Es un buen momento para ver en acción a los Fran Pérez, Hugo González o Pablo Gozálbez con los mayores. Creo que hay suficiente materia prima en esta camada de jóvenes jugadores como para llevarnos varias sorpresas a lo largo del verano y lo que espero es que el club no se deje llevar por el frenesí de las actuaciones de pretemporada cargando a los chavales que destaquen con una responsabilidad que no les corresponde. Debe ser prioritario fichar jugadores experimentados que ayuden a los canteranos a crecer sin presión y dar el salto a la élite de la forma más natural posible.