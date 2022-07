La preparación física es más importante que nunca

Que me perdonen, pero de he de confesar que tenía ganas de ver a los jugadores sufriendo un ‘machaque’ físico. En el fútbol moderno valores como la resistencia, la velocidad y la fuerza son capitales, pero en el contexto del Valencia lo es todavía más. Por varios motivos. El primero es el estilo, si Gattuso quiere un equipo que domine los partidos y tenga la pelota va a necesitar verdaderos perros de presa en la presión tras pérdida que sean capaces de repetir esfuerzos a un ritmo muy elevado y también que replieguen a gran velocidad. Lo segundo, por el descenso de la calidad que presumiblemente va a sufrir la plantilla. Si pierde a jugadores tan resolutivos como Guedes o Soler no se puede permitir el lujo de estar por debajo de sus rivales en todo aquello que sea ‘trabajable’ si no quiere pasar apuros esta temporada. Si el Valencia quiere hacer cosas importantes es innegociable que iguale o supere a sus rivales en intensidad y piernas.