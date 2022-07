Insobornables

Es justo y necesario afrontar cualquier nuevo ciclo con perspectiva de esperanza. Siempre el inicio de la pretemporada marca el nivel de ilusión con tu equipo, con independencia del éxito o la frustración. Eso en circunstancias normales, pero hace tiempo que en el Valencia no hay un día tranquilo. Hemos renovado la inmensa mayoría, sabemos lo que nos espera, pero ya está bien de faltarnos al respecto.

Primera pregunta. ¿En nombre de qué y quién está negociando Layhoon con las instituciones valencianas? Hasta la fecha no ha sido restaurada en su cargo de presidenta del club de Mestalla, por tanto, supongo que representa a Meriton, la empresa propietaria del Valencia. Así que queda confirmado que a Peter Lim lo único que le ocupa es salvar los muebles.

Segunda pregunta. ¿Por qué reciben a Layhoon? Entiendo que, no siendo presidenta del Valencia, la Generalitat y el Ayuntamiento han concertado una cita con la enviada de Lim porque sí.

Tercera pregunta. El presidente de la Generalitat, o el conseller en quién delegue, espero que reciban también a los representantes de Libertad VCF, auténtica plataforma opositora, y a la directiva de la Agrupació de Penyes, reconocido senado valencianista. Así tendrá una perspectiva global.

Cuarta pregunta. ¿A quién harán caso Ximo Puig y Joan Ribó, a Layhoon/Lim o al auténtico pueblo del feudo de Mestalla?

Quinta pregunta. ¿Por qué están las administraciones públicas alargando la agonía de Meriton?

Sexta pregunta. ¿Y CaixaBank?

Séptima pregunta. ¿Alguien nos ha pedido la opinión a los más de 30.000 valencianistas que hemos abonado el pase?

Esta última pregunta es la clave. Porque sin valencianismo no hay club, y a los que nos han pasado el recibo bancario tienen que escucharnos, porque lo hemos hecho voluntariamente, sin presión, y con todas las consecuencias.

De Layhoon no espero nada, ya lo dije la semana pasada. Pero es increíble que el president del Consell y alcalde de València ignoren la opinión del valencianismo. En el error llevan la penitencia, que en este caso es colectiva.

Ahora vamos a lo menos importante. No me hace ninguna gracia Gennaro Gattuso, y mira que soy el primer antifútbol moderno. Al técnico italiano le paso su sobrepeso, su vapeo en el césped, e incluso su dependencia de Mendes, pero me parece impresentable su nula autoestima. En tres días ha acabado con mis mitos de Mario Puzo (El Padrino) y David Chase (Los Soprano), porque en circunstancias normales ninguna de esas dos familias hubiera aceptado sus renuncias al honor.

Así que lo mejor del Valencia, como siempre, son sus seguidores, que conscientes de la grave situación del club han decidido dar un paso al frente, renovar el abono, para ser protagonistas de lo que venga y estar con su escudo. Y esos más de 30.000 son indomables.