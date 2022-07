Qué bien les queda

En el mundo del fútbol hay una ley no escrita que dice que los jugadores que llegan al verano con el futuro en el aire no deben prestarse para las campañas publicitarias de las nuevas camisetas. No sucede siempre. Para Gayà y Soler siempre será un orgullo enfundarse la camiseta del Valencia.

Sea cual sea la situación contractual. Sea quien sea el dueño del club. Han mamado el valencianismo desde pequeñitos. Lo llevan en la sangre. Lo llevan grabado en la piel. Meriton no los está valorando como se merecen últimamente, pero ni Carlos ni José tuvieron ningún problema en ceder su imagen en favor de la entidad. Todo lo contrario. Colaboraron, se divirtieron en la sesión de fotos y les hizo especial ilusión lucir en el pecho el escudo del Valencia Football Club con el que se inauguró Mestalla en 1923. Qué bien les quedan las camisetas. Qué bien les sienta el blanquinegre. Y qué felices serían si el club hubiera crecido tanto como ellos en los últimos años. El valencianismo lo tiene claro. Si les toca salir, el único responsable será Peter Lim. Por mucho que LayHoon Chan quiera justificar y defender a su jefe.