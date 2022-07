Gayà es un capitán a la altura de la efeméride

No me imagino una efeméride del calibre del Centenario de Mestalla sin un capitán de leyenda que ponga cara a sus actos principales. José Luis Gayà lo es y sería imperdonable que no se hiciese todo lo posible por garantizar que el ‘14’ porte el brazalete de la ‘Senyera’ en un año tan señalado.

Si los primeros ídolos del pueblo de Mestalla como Montes y Cubells estuvieron en su inauguración, Waldo, Guillot y Claramunt lideraron al equipo en el cincuenta aniversario del club y Dani Parejo alzó la Copa del Rey y selló su consagración en el Centenario de la entidad, la celebración de los cien años de vida del coliseo de la Avenida de Suecia merece un icono a la altura. A mí no se me ocurre ninguno mejor que un chico de la casa, que siempre ha dado la cara y que forjó su amor por el escudo del murciélago desde las gradas más elevadas del mismo estadio al que se rinde homenaje. Ojalá no nos priven de ello.