El Valencia 22/23 es un mar de dudas. Lo único que sabemos es que hay entrenador (bueno), camisetas nuevas (bonitas) y miles de aficionados dispuestos a sacarse el abono. Pero que no se apunte el tanto Meriton. Que la mayoría de ellos se lo sacarían hasta en segunda división.

Lo que no hay es presidente, ni director deportivo, ni fichajes, ni siquiera ventas que es lo que mejor se le da a la propiedad. No hay estructura deportiva y, por lo tanto, no habrán grandes fichajes. Vendrá lo que caiga. O lo que quiera Jorge Mendes.

El problema es que de aquí a allí (final de agosto) van a caerse muchas opciones por el camino. Esperamos que una no sea la de Politano. El extremo del Napoli quiere venir cuanto antes a los brazos de Gattuso y si no llega será única y exclusivamente por la mala gestión de Meriton. El agente del italiano ya avisó. Tiene más ofertas de su país.

El mercado no espera. Lim no llega a las primeras opciones. Y las segundas corren el riesgo de escaparse. Habrá que conformarse con las terceras. Esto es el Valencia de Lim. El que Layhoon intentó defender y justificar durante una hora. Por cierto, sin éxito.