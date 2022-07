El perfil Castillejo es necesario

La llegada de Castillejo no tiene ningún punto negativo. Más allá incluso del rendimiento futuro, la realidad es que el riesgo es mínimo, llega un jugador libre, que conoce LaLiga y que puede ofrecer un rendimiento inmediato.

Castillejo entra además en ese ‘rango’ de jugadores de los que hablaba Gattuso el día de su presentación. Futbolistas con hambre después de años no tan buenos y que están buscando encontrarse con su mejor versión. El malagueño puede ser un futbolista útil y el problema no está en si verdaderamente tiene nivel Valencia o no, porque este Valencia no es el que todos conocíamos.

Ahora el tema de fondo es rodear a Samu Castillejo de jugadores con el mismo hambre y con nivel para poder lograr ciertos objetivos y no volver a ‘morir’ en la zona media. Gattuso no puede conformarse con solo un extremo, un medio y la salida de hombres como Guedes y la de Carlos Soler, salvo sorpresa final.

Es obligatorio hacer un equipo competitivo y el primer paso, eso sí, está bien dado. Castillejo suma, llega implicado y con ganas de pasar página tras unos años complicados en San Siro, que no es plaza fácil. Su suerte será también la del valencianismo.