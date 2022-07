"El Valencia no está en venta». La frase no es mía sino de Layhoon Chan, quien, sin tener cargo oficial en el club, manda más que nadie… a excepción de Peter Lim. El regreso de la expresidenta significa mucho y, aunque haya quien no quiera ver cambios porque quizá espera una metamorfosis completa de la noche a la mañana, lo cierto es que muchos asuntos han dado un giro notable. No hablo de un cambio espectacular, eso sería mucho hablar, pero que el club no está igual que antes de los famosos audios de Anil es algo más que evidente.

Pero no me quiero desviar del foco de hoy. Quien espere un cartel en la puerta de las oficinas de «se vende», o vive en otro mundo o no tiene muy claro cuál es la realidad. O da ruedas de prensa cada x tiempo contando cosas que muchas veces no tienen más fundamento que el hecho de repetirla, a ver si así cogen el rango de verdades absolutas. Peter Lim claro que venderá el Valencia, pero no a cualquier precio ni de cualquier manera.

Algunas de las cosas que dijo Layhoon son verdades delicadas, pero verdades a fin de cuentas. Verdades de las que no gustan, porque sería mejor para la causa que no lo fueran. Aunque, afortunadamente para el Valencia, lo son. Pagar a los bancos −para lo que siempre hemos tenido poca costumbre− es algo bueno. Que la deuda se haya reducido, que es lo que dicen los malditos números, es algo bueno. Que el Nuevo Mestalla tenga fecha, y hasta una capacidad de espectadores que no nos haga pelearnos como niños de párvulos, es bueno. Si bien, con esto y con todo, y aunque Chan quisiera mostrarse tajante, el Valencia claro que está en venta. Pero repito, ni a cualquier precio ni de cualquier manera. Ya que, además, y de esto no es que se hable poco sino que directamente no se habla, se trata de una operación mucho más compleja que el simple hecho de alcanzar un acuerdo con Lim por sus acciones. Esa es la letra pequeña; y no interesa. Es como si se diera todo por hecho, cuando el club es un problema gigantesco, con muchas aristas de todo tipo que, por cierto, se omiten de forma deliberada.

El Valencia está en venta, vaya que si está en venta. Pero ¿quién lo va a comprar? ¿Quién está listo para comprarlo? La inmensa mayoría no puede siquiera soñar con ello porque no sólo hay que tener mucho dinero −mucho de verdad− sino que, además, hay que tener muy pero que muy clara la compleja hoja de ruta que implica esta operación. Que, por cierto, cuando se inicie, que será antes o después, dará paso a un proceso que no será en absoluto breve, eso también lo debemos tener claro.

No me voy a tapar, que a estas alturas me da igual: sigo diciendo que, en el contexto de Meriton, es bueno que Layhoon Chan esté al frente de la nave. Y, por más que digan algunos, lo mismo pienso sobre que Inma Ibáñez sea la ejecutiva con más peso después de la asiática. Hay palos y palos. Sin saber ni conocer hemos dado palos… de ciego.

Y ahora, si así lo deseamos, podemos seguir con la tontuna de los monchitos, los meritoners y lo que quiera que se inventen las mentes brillantes esta semana. Podemos seguir con discursos que ni cambian la realidad del Valencia ni solucionan nada en absoluto, que al final es de lo que se trata. Ni salvadores de la patria, tampoco mártires redentores, sólo gente capaz y comprometida. Y si estos traen al que tiene el dinero y la intención de comprar, obviamente, mucho mejor para todos.