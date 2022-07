Por fin movimiento

Tan cierto es que la hoja de ruta sigue pasando inevitablemente por los traspasos como que los brotes verdes de los últimos días son bienvenidos, desde el fichaje de Castillejo al intento real por Torreira más una serie de operaciones que no han trascendido pero que van cociéndose entre bambalinas. La situación dista mucho de ser la ideal, sobre todo en lo que respecta a los dos capitanes, pero es bueno que el Valencia se mueva hacia afuera. Y, como con Guillamón, también hacia adentro. El listón está bajo y a Gattuso no le queda otra que tirar de muchos chavales. Pero que la plantilla esté cogida con pinzas no quita para que el italiano trate de hacer marcha. La campaña de abonos es la demostración de que el valencianismo sabe separar a su equipo de la gestión de Meriton y de que no hay otro camino que el de respaldar a los jugadores y el cuerpo técnico por el bien del club. Un voto de confianza a la espera de que lleguen primero los amistosos y luego la competición.

Vigilancia Igual que la hoja de ruta deportiva pasa por los traspasos, la institucional lo sigue haciendo por el estadio. Y ahí sí que no hay tregua que valga. No es momento de levantar el pie ni de que el acertado cambio en las formas lleve a engaño. El tiempo de la ATE ha pasado y ahora de lo que se trata básicamente es de perder el menor tiempo posible, sobre todo si se tiene en cuenta la reunión de hoy con la RFEF junto al resto de sedes aspirantes al Mundial 2030. Un objetivo de club y de ciudad. Doblete Dos fichajes están en camino para el Levante UD, que lleva cuatro. El perfil del equipo en Segunda empieza a definirse y en él se ve tanto la mano de Miñambres como de Nafti. La velocidad de crucero en las llegadas, sin embargo, contrasta con la pausa en las salidas. No es un secreto para nadie que se acabarán produciendo y de que económicamente es inviable soportar según qué fichas, aún menos las de aquellos nombres sabidos por todos que acabarán yéndose con la carta de libertad. Está bien, por el contrario, mantener la calma por aquellos otros que se sabe que dejarán sí o sí dinero en caja.