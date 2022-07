Cuatro canteranos en Suiza me parecen pocos

Cuando el Valencia publicó la lista de jugadores que iban a Suiza me llamó la atención los pocos canteranos que viajaban con el equipo con las grandes lagunas que tiene la plantilla en muchas posiciones. Creo que cubre bien las necesidades en el centro de la defensa, pero me falta algún centrocampista más a parte de Yellu si la idea es armar un trivote. Creo que los Pedro Alemañ o Pablo Gozálbez podían dar la sorpresa y además aportar algo diferente en el centro del campo. Pero sobre todo en las bandas, solamente tiene a Samu Castillejo en el plantel y creo que hace corto llevándose únicamente a Fran Pérez cuando va a disputar tres partidos en apenas una semana. Hugo González viene de un buen año y puede actuar en los dos perfiles. Gattuso sabrá si es la mejor idea dejarse a algunos de estos jugadores en casa, pero viendo el mercado y las limitaciones del Valencia en él, creo que no estaría de más que viese en acción a más futbolistas.