Mejor renovar a Diakhaby que fichar dos centrales

Sé que la figura de Diakhaby genera mucho debate. Me van a perdonar, pero con sus virtudes y defectos, yo me lo quedaba. Después de haber dejado escapar la opción de Alderete hay que fichar un central y dos si se va el francoguineano. En la tesitura económica que se encuentra ahora mismo el Valencia me quedo mucho más tranquilo si sigue ‘Diakha’ que con las dos apuestas que pueda realizar el club para reconstruir la defensa. Más todavía teniendo en cuenta que dos de las últimas tres fueron Ferro y Eray Cömert.

Creo que el club debería centrar sus esfuerzos en traer al mejor marcador central posible para competir por entrar en el once titular y confiar en que después de superar el bache de hace dos campañas, el progreso de Diakhaby se va a sostener en el tiempo incrementando incluso su valor de mercado. Un Valencia competitivo debe tener unos cimientos sólidos y creo que con el jugador africano está más cerca que con dos caras nuevas.