La Liga del Valencia en el mercado de fichajes

John Nash ganó un Premio Nobel de Economía con uno de los ensayos más cortos de la historia del galardón. A lo largo de los años 50 desarrolló la Teoría de Juegos, una tesis que le valió el premio cuarenta años más tarde y que sirve para predecir la conducta humana en situaciones en las que mi decisión está condicionada por la elección de mis competidores por el mismo objetivo. Esto se extrapoló al ámbito empresarial, militar… y cinematográfico, con Russell Crowe encarnando la piel del matemático estadounidense en ‘Una mente maravillosa’.

A falta de recursos, el Valencia busca agudizar el ingenio. Debe ser más rápido, con una estructura deportiva muy venida a menos y con menos dinero que la mayoría de competidores por jugadores que puedan devolver al club a Europa. En España, la pelea está muy clara: tras el parón por el coronavirus, se ha consolidado un top-7, donde Sevilla, Betis, Villarreal y Real Sociedad parecen tener proyectos mucho más consolidados y con más dinero que el de Mestalla. Aunque, como repasamos la semana pasada, los clubes de LaLiga recelan de ficharse jugadores entre sí. El Valencia debe, con los recursos de un Getafe, un Espanyol o un Celta, intentar desbancar esa zona noble pescando más rápido en el extranjero. En este mercado cada vez más globalizado, y en un valencia cada vez más cercano al común de los mortales en Europa, la competencia para traer nuevos jugadores es feroz… pero no imposible. Si algo bueno tiene la escasez en las cuentas del club es el hecho de que el perfil de fichaje está muy bien definido: jugadores veteranos, de rendimiento inmediato y a coste cero, ya sea como agente libre o cedido. Normalmente, son jugadores rebotados de clubes grandes, esos que tan bien han rendido en Mestalla a poco que el viento haya ido de cara. Corona sabe lo que busca y eso descarta a la cantidad de rivales que hay que vigilar. Los equipos portugueses, alemanes u neerlandeses, por ejemplo, dejan de ser competencia: ellos buscan jugadores de un perfil mucho más joven e invierten dinero por juveniles con potencial para ser estrellas… salvo las excepciones de Bayern o Dortmund, que buscan jugadores de un perfil mucho más alto.

Los equipos centrados en ese rendimiento inmediato pasan por ser los de la mitad baja de la tabla en Inglaterra -y no todos-, la zona noble de Francia, (Marsella, Rennes, Niza o Lille) y los proyectos que aspiran a volver a Europa en Italia, con Lazio, Atalanta o Fiorentina a la cabeza. No son tantos rivales en operaciones como las de Bakayoko, al que Corona quiere pero no puede pagar… a menos que ningún otro rival del Valencia aparezca en la operación y el jugador se deprecie de aquí al final del mercado. Sabiendo cuáles son sus posibilidades y quienes son los rivales, el Valencia tiene mucho más fácil aplicar la teoría de juegos y saber hasta dónde esperar.