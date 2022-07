Que se esfuerce Lim

En las redes fue viral este martes el vídeo de un humorista conminando a los que gobiernan o quieren hacerlo a que el «esfuerzo» ahora lo hagan ellos, no la ciudadanía. Una idea extrapolable al Valencia, donde habiendo visto la respuesta de la afición en la campaña de abonos, no hay duda sobre que al que le toca mojarse es a Lim. Por buenas que sean las intenciones y el cambio de talante, tal y como volvió a quedar claro en Suiza durante un café con la prensa desplazada, hay poco que hacer si el máximo accionista sigue sin implicarse. Ni renovar a los capitanes ni quitarse la soga del fair-play ni rematar el estadio en condiciones. Tampoco evitarse el traspaso de Guedes, cuyo padre no es la primera vez que trata de agitar al avispero al comprobar que el mercado avanza y, las cosas como son, la orden de malvenderlo nunca llega. Aunque está por ver cuánto tiempo seguirá siendo así, y sin entrar tampoco en las razones del frenazo a la contratación de un director deportivo, la realidad es que hay gestiones como la de Mumin que no son prioritarias porque lo primero para Gattuso es el ‘6’ pero que aun así están en marcha. Ojalá que la inercia positiva se acabe aprovechando.

Malestar A ‘Levante Somos Todos’ no se le puede negar la buena voluntad por tratar de sumar en la campaña de abonos, la cual por cierto va como un tiro. Que su vídeo toca la fibra sensible de la afición no se discute. Sin embargo, tan cierto es eso como la pasada de frenada de haberlo usado de arma arrojadiza. No tocaba. Más allá del malestar en el club y las derivadas y consecuencias que vaya a tener, el resultado no ha sido del agrado de algunos participantes. Granotas, algunos ilustres, que se prestaron a ayudar y que al sentirse utilizados han terminado hasta pidiendo perdón en privado. Pam pam Felicidades al Castellón por su Centenario y sobre todo por el paso adelante que supone la llegada de un nuevo inversor para despejar un panorama muy complicado. El acuerdo sobre la bocina, apenas unas horas antes de la gala con la afición, debe ser el primer paso de los siguientes cien años.