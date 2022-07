La intensidad de Gattuso marca el camino

En el deporte y, sobre todo, en el fútbol se suele asociar el arrojo y el carácter, por decirlo decorosamente, como una cualidad para llevar a cabo grandes gestas. También para explicar rachas negativas o derrotas. La realidad es que la preparación física y táctica, el trabajo diario y, evidentemente, el talento es el único camino hacia el éxito. Sin embargo en el caso de este Valencia no es baladí el carácter que desprende Gattuso en cada entrenamiento y en la banda en su estreno al frente del equipo. Esa intensidad del italiano contagia al equipo. Los jugadores han asimilado a la perfección esa garra, ese alto nivel de concentración necesario para ir a por los partidos. Samu aseguró que Gattuso le «ha quitado el miedo» al vestuario. En el día a día desde Suiza se puede comprobar que es así. No hay jugador que no tenga encima al italiano dándole instrucciones a toda marcha. Si Gattuso consigue despertar a este grupo se puede ser optimista con la temporada que está por llegar.