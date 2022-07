Ser del Valencia en paz y que Peter Lim invierta

Qué manía ha cogido el personal de no dejar al prójimo ser del Valencia a su manera, sin condiciones, y sin tener que seguir ningún credo sagrado. Discutir que Meriton ha incendiado el club desde 2019 es tan absurdo como insistir en que sigue actuando exactamente igual o negar que, de alguna forma, eso está cambiando. ¿Todo lo que nosotros entendemos que debe? No, de ninguna manera, porque siempre querremos y mereceremos más. Pero no estamos igual que hace 2 meses. Y, si bien no da para sacar el autobús ni celebrar nada, tampoco podemos estar de luto cada 5 minutos. Muchos llevamos un tiempo tomando distancia del entorno, porque nos agotan los señalamientos irreversibles y las guerras infinitas. La caza de brujas que iniciaron algunos ya no tiene sentido. Y es que, al final, las cosas son más simples.

Cuando Súper publicó los audios de Anil nadie se sorprendió por el contenido en exceso, y nadie discutió la indignidad de los actos y del personaje. Era tan fácil como tener sentido común. Sin embargo, la sensación de que cuanto peor, mejor, o que para el relato incluso sería bueno que ese señor siguiera siendo presidente, es molesta, cansina, agotadora. Y muy latente. Ya se aprecia cómo algunos vientos cambian repentinamente buscando arrimarse a la nueva realidad del Valencia… pero con la escopeta cargada, por si esa vía distinta tampoco funcionase. Lo que sea menos dejar ser, de forma tranquila, al aire de cada uno, sin tener que estar siempre justificando y dando explicaciones. Decía hace unos días que el entorno que estamos creando da asco; y no quito una sola coma porque esto, esto que estamos creando nosotros mismos, es lo que tenemos delante de nuestras narices. Hemos llegado al punto de no ver bien que haya 36.000 abonados (cada uno se habrá sacado el pase por lo que haya querido, pero siempre con el Valencia por encima). Hasta a eso hay que buscarle la vuelta, lo que me parece realmente lamentable. Y a este respecto he de añadir algo: a mí me han insultado por desear en voz alta que me encantaría ver Mestalla con más de 50.000 espectadores cada partido. Si esto es normal, pues oye, perfecto, la situación se define sola. También quiero hablar de Peter Lim. Y de palancas, ya puestos, y ya que está tan de moda. La plantilla es justa, nos hacen falta refuerzos, tenemos que vender… o activar palancas. Que salgan jugadores que aportan poco y cuestan mucho nadie lo criticará. Que se vayan los pilares del equipo y no vengan tipos que igualen el nivel, nadie lo entenderá. Con centrales y mediocentros de nivel, más algún banda derecha tipo Castillejo, y con los buenos, somos un equipo bastante interesante y que puede dar mucha guerra. Tiene que invertir, señor Lim. Tiene que apostar, tiene que volver a 2017, cuando se decidió que el equipo era lo primero y que la Champions era el objetivo. Con eso y con el campo en marcha, porque va a estarlo sí o sí como le dije hace unos meses al director de este periódico (un día de estos, señor Marín, tenemos que contar nuestras llamadas), su empresa, señor Lim, valdrá más y podrá venderla por el precio mínimo que haya imaginado, y de esa forma, ganaríamos todos. Igual esto último que he dicho también cae mal, quién sabe. Igual el «nos van a volver a engañar», ese en el que muchos están instalados, es suficiente para atacar cualquier intento de discurrir con lógica, cualquier conato de racionalidad. Aunque también es cierto que, sea como sea y piense lo que piense quien sea, las acciones son suyas, de Lim, y no nuestras. Que ya duele, pero es la realidad.