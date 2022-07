¿Otra vez, Rogério?

Está claro que el padre de Guedes no quiere a su hijo en el Valencia la próxima temporada. Tampoco lo quería el año pasado. La historia se repite. Rogèrio Guedes vuelve a faltar el respeto al club como en mayo de 2021. Entonces dijo que su hijo estaba «de más» en el Valencia. «Si no fuera por los problemas que tiene el club, estaría bien. Solo brilla cuando hay un equipo que le permite brillar. ¿Se irá? No sé. Allí no hay Champions, no hay Europa League.. Él allí está de más». Lo de ahora es más grave. Primero dice que «Guedes debería estar en un club mejor» y después se deja querer por el Benfica. «Si tuviera la oportunidad de volver al Benfica, volvería». No es justo. Ni para el Valencia ni para el jugador, ejemplo de profesionalidad y compromiso el último año. Ahora solo falta saber si es una salida de tono del padre o simplemente es el comienzo de una campaña de presión del jugador para salir. Hoy lo sabremos. Entonces Guedes calló. Ojalá esta vez se disculpe. Ni el jugador ni el valencianismo merecen una salida así. Ya es bastante duro perder al ‘7’ como para hacerlo de esta manera.