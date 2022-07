El escalón entre la unidad A de Gattuso y el equipo B es grande. Peligrosamente grande. Es la gran conclusión que deja el segundo amistoso de la pretemporada en Suiza. El Valencia tendrá un problema si vende este verano a Guedes y Soler porque no será capaz de encontrar en el mercado dos sustitutos del mismo nivel. Aún así, Gattuso está demostrando que está capacitado para armar un once fiable y competitivo.

El gran problema del italiano y del Valencia será la confección de una plantilla que ahora mismo tiene más carencias incluso que la temporada pasada. Descompensada es poco. Faltan jugadores de garantías en todas las líneas. No hay jugadores de calidad en el banquillo y no es justo cargar de responsabilidad a los chavales jóvenes. Hay que fichar y no solo recambios para los jugadores que salgan.

Gattuso ha conseguido construir un once tipo y lo ha dotado de unas señas de identidad propias, pero de momento no hace magia. Hay que darle refuerzos. El italiano necesita herramientas para desarrollar su propuesta de juego. Rino merece un esfuerzo.