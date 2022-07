Gattuso trata de hacerse fuerte en el mercado

El mercado iba a ser largo y era algo evidente. Si la operación salida se ha frenado, y en términos generales es una mala noticia, en lo deportivo Gattuso tiene a los mejores jugadores todavía entrenando con él. Perder a Guedes y Soler sería una pérdida demasiado grande y el discurso del técnico es evidente. En estos momentos, si todos los que están se quedaran, no sería suficiente para arrancar la temporada. Ese discurso es valiente y no solo eso... también coherente. Es la mejor prueba de que el Valencia no está a la altura, por plantilla, de la institución que es. Meriton tiene que hacer un esfuerzo, como sea, por darle al entrenador las herramientas necesarias para empezar la temporada y volver a Europa, que de hecho ya ha sonado más veces que hace un año. Que Castillejo en público y algunos jugadores en privado hablen ya de volver a competiciones del Viejo Continente no es para echar cohetes, pero sí muestra que saben donde están.