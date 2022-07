De Thierry a Wesley

Es cierto que el Valencia fichó a Thierry cuando Thierry no estaba para que lo fichara el Valencia. Sin embargo, el portugués lo tiene todo para ser tres temporadas después uno de los importantes del equipo. A la vista de todos están tanto sus facultades como su progresión. Y lo mejor es que todavía se le adivina mucho margen de crecimiento. Los comienzos fueron difíciles, casi imposibles, pero el presente es esperanzador. Solo hace falta que las lesiones lo respeten y que Gattuso sea capaz de sacarle todo su potencial. Destacado siempre por sus capacidades físicas, en la entrevista que le concedió a SUPER fue interesante escucharle que su objetivo es mejorar en asistencias y marcar goles. Buenísima señal si lo consigue, primero por él y después y sobre todo por un equipo al que el cambio de estilo ojalá le siente tan bien como en los dos primeros bolos. En la pretemporada, además de trabajar las piernas, hay que despejarse también de cabeza.

La estancia en Suiza ha servido para poner el foco definitivamente en el entrenador, cuya promesa respecto al juego no era de cara a la galería. Rino, además, parece saber el terreno que pisa, aunque será el tiempo quien día si hace bien o se equivoca en confiar en que Lim con él obrará diferente. El entrenador está dispuesto a inventarse a Foulquier de central a cambio de no vender a nadie y completar la plantilla con otro extremo y un nueve. Otra cosa, en cambio, es la realidad de no poder inscribir a Castillejo.

Las tánganas no tienen nada de ejemplar pero ocurren y mucho en pretemporada. Una anécdota, al fin y al cabo, en un momento en el que lo importante en el Levante pasa por las entradas y las salidas. El brasileño Wesley, una oportunidad de mercado, va a convertirse en las próximas horas en el cuarto fichaje. Una operación muy de autor, de esas con mucho que ganar y poco que perder. Al contrario que con Campaña. Conforme pasa el tiempo, y con sus ganas de irse, cada vez parece más difícil que no lo haga gratis. Su apuesta salió mal y ahora se trata de perder antes que de más perder.