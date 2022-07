Si Daniela pudiera hablar con Peter Lim

Me declaro fan incondicional de Dani y sus dos hijas Daniela y Olivia. Y de la historia que nos trae a estas páginas mi compañero Iván Carsí desde Saint Gallen. La recomiendo encarecidamente. Sobre todo en esta época del año en la que solo se habla de fair plays, amortizaciones, variables, opciones de compra y mucho trasiego de dinero. El fútbol, por suerte, es otra cosa. Es sentimiento. Es pasión. Como la de Daniela cuando le dijo a su padre que quería pasar las vacaciones en el mismo hotel de concentración del equipo en Suiza. O cuando cruzó corriendo el campo de fútbol de Gossau en busca de la camiseta de Gayà. El capitán se la regaló y no hay persona en la tierra más feliz que ella. Ojalá Peter Lim viera la sonrisa que se le quedó a la pequeña mientras posaba con el ‘14’. Ojalá la escuchara. Ojalá el máximo accionista entendiera el valor que tienen los ídolos en el mundo del fútbol y en la vida. Lo que generan. Lo que mueven. Lo que desprenden con su sola presencia. Desgraciadamente en esta plantilla solo quedan tres. Por eso es muy importante que sigan Gayà, Soler y Guedes. Y no hablo de dinero. Ni de victorias. Ni de Europa. Hablo de ilusión. De la emoción de sentirte identificado con tus referentes. De la motivación por ir a Mestalla. Qué pena que Lim solo mire por su negocio. Porque la sonrisa de Daniela no tiene precio.