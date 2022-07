Igual pero diferente

A expensas hoy del tercero, los dos primeros partidos de la pretemporada han servido para ilusionarse con el Valencia. Y eso que el equipo, que parece otro, no solo va con lo mismo sino que tiene menos que antes. La diferencia es Gattuso. Cuando más difícil se antojaba, el italiano le ha dado otro aire gracias a un fútbol más fresco y alegre. Mano de entrenador a la hora de tirar de códigos para convertirse en el líder y no en un jefe para el equipo.

Sin director deportivo, aunque con la escolta de Corona, en el club es también él quien a través de Layhoon llega a Lim, un salvoconducto que debería servirle para saber qué terreno pisa. Habrá que ver cuando lleguen los partidos de verdad, pero de momento la cosa tiene buena pinta. Con fichajes y sin desarmar una plantilla a la que le hacen falta futbolistas como Guedes, Soler y compañía, Europa vuelve a estar a la orden del día. Es normal, aun así, que en el club echen el freno de mano, conscientes de lo que puede ocurrir en cualquier momento. A nivel deportivo se vislumbra un camino. Pero si el máximo accionista sigue sin implicarse, no conducirá a ningún sitio.

En marcha

En el Levante quedan bastantes cosas por hacer y culebrones como el del traspaso de De Frutos que parecían que no iban a serlo y ahí siguen. Suerte que el goteo de fichajes no para. El brasileño Wesley asomó ayer a primera hora por Manises y con él van ya cuatro caras nuevas. De todas, la suya es la única sin experiencia en Segunda ni en LaLiga. Una apuesta por un futbolista que no pega en la categoría de plata pero que tiene que volver a empezar desde abajo después de haberse visto cortado por las lesiones. Si el Aston Villa desembolsó más de 20 millones de euros sería por algo.

Pívot nuevo

A expensas de Dimitrijevic, y salvo que la economía termine dando para la llegada de un jugador exterior, el Valencia BC tiene prácticamente cerrada la plantilla de cara al regreso a la Euroliga. Finalmente el elegido para reforzar la pintura ha sido un pívot como Kyle Alexander, cuyo fichaje está llamado a ser clave en el proyecto taronja de Mumbrú.