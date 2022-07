Gattuso tiene mucho trabajo por delante. Y el club aún más. El 5-2 tiene que invitar a la reflexión de todos. Porque Stuttgart, más allá del resultado, deja un mensaje en clave mercado. El Valencia necesita reforzarse en el centro de la defensa. Hay que fichar centrales. Por lo menos uno. Sobre todo si el técnico insiste (que lo va a hacer) en su propuesta de sacar el balón jugado desde atrás. Al toque. Sin pelotazos. La triste realidad del Valencia es que ahora mismo no tiene centrales para poner en práctica ese fútbol que propone el italiano. El parche de reconvertir a Foulquier no es la solución. Tampoco es garantía Cömert. Su partido en Stuttgart lo delata una vez más. Y Diakhaby sin la confianza de un entrenador que lo proteja (como Marcelino o Bordalás) es vulnerable. Al final, el más fiable de todos es Mosquera. Pero no es justo que el chico cargue con toda la responsabilidad a sus 18 años. Hay que fichar un central. Sí o sí. Mejor darse cuenta ahora que en septiembre.