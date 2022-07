El más que famoso libro de cuentos del genial Isaac Asimov, “Yo, Robot”, da título al artículo y viene a cuento de lo que ha ocurrido en un partido amistoso entre el Milán y el Colonia, dónde el delantero centro francés, Olivier Giroud, marcó un par de goles.

Hasta ahí, todo muy normal, incluso aunque los goles fueran estupendos, pero lo que lo es más y nos sume en un mundo nuevo, es que fueron retransmitidos. Sí, ya lo sé, se inventó la televisión allá por los años 30 del siglo pasado y estamos con muchos mecanismos tecnológicos, y la retransmisión no debería extrañarme.

Pero, ahí está el intríngulis de todo esto: la que se vio lo hizo el propio Giroud, que fue goleador y director del evento. Así es, como en las películas americanas donde los policías tienen una cámara que graba todo lo que hacen y ven, para evitar errores legales.

Esas “bodycams” son lo más o pueden serlo, porque la visión que se tiene del partido ya es otro, los pases, goles, paradas y otras jugadas, aparecen en un contexto casi de ciencia ficción y, me imagino (o me temo…) que pronto será el “trending-topic” para el mundo del fútbol.

¿Querremos ya ver partidos en directo o preferiremos esas sensaciones directas del jugador? Algo así, aunque no es comparable, me pasa con los libros, que prefiero, aún, leer en papel y tocarlos y evitar el libro electrónico. Está claro que no se puede ir contra la evolución técnica, pero algunos reductos me parecen todavía imposibles de evitar.

Y, quizá, ese sea el último de esos reductos, en los que el imaginario del espectador, todos nosotros futbolistas que quisieron y no pudieron, es el de abarcar con su visión propia y con sus sentimientos internos, esas jugadas, goles incluidos, que vemos en el campo (o en la televisión y otros medios).

Privarnos de eso y ser parte integrante de las sensaciones del jugador puede ser nefasto o, quien sabe, puede darle un puntazo de placer diferente. Está claro que estamos ya en otro deporte y deberemos acostumbrarnos y, quizá, un día, podamos ser un elemento más del juego, pagando por estar en la mente del deportista y viviendo, gozando o sufriendo sus alegrías o derrotas.

Esto, me dirán, es ir muy lejos, pero no lo creo y me imagino pronto saltar para hacer una canasta, correr la final de los cien metros lisos de unos Juegos Olímpicos o marcar el gol de la final de un Mundial… ¿Por qué no?

Ahora bien, de momento, sigamos gozando del fútbol tal y como es, porque aún falta algo para llegar a esa invención que acabo de narrarles, pero, no crean, no tanto y sin duda tendremos pronto avances tecnológicos que nos permitan esas fantasías. ¿Será bueno o malo para el deporte? ¿Será un cambio en las costumbres de los aficionados?

Bueno, no lo sé, pero entre un poco de temor y algo de entusiasmo, me acuerdo de los robots del gran Asimov y de cuando uno empieza a tener sentimientos, que le hacen acercarse al humano. Aquí el humano sería el simple espectador que sueña con ser ese deportista que adora. No estaría mal soñar y vivirlo alguna vez… Mientras eso llega, y el bochorno nos aplasta, recomiendo otro libro de cuentos del mismo Asimov, “Sueños de robot”. Disfrútenlo y cuídense.