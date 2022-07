Una torta a tiempo

Frenazo en seco a la ilusión. Después de los dos primeros amistosos, el trompazo en el tercero fue un jarro de agua fría. Mala imagen y derrota terapéutica para espabilarse y seguir teniendo presente que sin fichajes no se va a ningún sitio. A pesar de las ganas de agarrarse a Gattuso, lo ocurrido en Alemania no es nada que pille de nuevas. Las victorias y las derrotas hay que relativizarlas, en especial si son de pretemporada. Pero ni el Valencia de Rino era el que ganó al Borussia ni el que salió vapuleado ante el Stuttgart. Otra cosa es si está más cerca del primero que del segundo. Y es que el único refuerzo por ahora es Castillejo, aunque también es verdad que no se han ido los mejores. Al menos no aún y eso precisamente obliga a mantener las alarmas encendidas. Los cinco goles no son un manita sino un guantazo en toda la cara, especialmente a los experimentos en el centro de la defensa y a la idea de bombero con Foulquier. Igual que hay cosas de Gattuso que encandilan, hay otras con las que ocurre justo lo contrario. Y su idea de renunciar a refuerzos en la zaga es de las más trasnochadas. Imposible aceptar como pulpo ese peaje a cambio de que le traigan a otro extremo más un ‘6’ y que no le vendan a nadie... Hace falta de todo, más todavía para jugar como quiere. El nuevo estilo tiene una cara amable pero también una cruz que le toca cargar a los centrales. Un peso que en ningún caso puede ser responsabilidad de un chaval como Mosquera al que hay que cuidar. El mal sabor en el regreso a casa obliga a seguir con los pies en el suelo mientras que Lim siga haciendo de Lim y no fiche.

Mestalla y el Mundial Que Lim siga haciendo de Lim también tiene que ver con el estadio del que habla Javier Mateo, nuevo concejal de deportes. En una extensa entrevista, el edil asegura que «València no puede perder el tren del Mundial 2030», además de apuntar a unas semifinales o unos cuartos. Y ojo que la que empieza este lunes es la última semana hábil en los despachos antes de agosto. En plena canícula, y pese a la sensación de movimiento, otra vez el balón encalado.