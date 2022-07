Los otros héroes

Organizar una carrera no es fácil, nada fácil. Lo saben bien los héroes que cada semana hacen posible el milagro de que la Comunitat Valenciana cuente con el calendario de carreras populares más prolífico de España (yo diría, incluso, que del mundo).

Para que unos corramos, otros tienen que trabajar y no poco. Es cierto que cada vez las carreras están en manos de empresas especialistas y profesionales que han encontrado en el running una vía muy lícita de negocio y que por tanto, se está perdiendo el ‘romanticismo’ de esos clubes amateurs en los que todos arrimaban el hombro para que la carrera saliera adelante. Aunque, desde luego, sin el apoyo de los clubes locales, la mayoría de carreras populares todavía serían inviables. Y lo serían porque el mundo del atletismo popular aún tiene un alto componente de altruismo. Los voluntarios son la principal prueba de ello.

Esta misma semana el Maratón y el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso lanzaban su tradicional llamada para ‘reclutar’ voluntarios. Pruebas tan profesionalizadas y distinguidas con los más altos reconocimientos en el atletismo internacional, necesitan y dependen de los voluntarios tanto o más que la más modesta de la carrera de cualquier pueblo.

Los 1.100 voluntarios que colaboran con el Medio Maratón y los 2.200 que lo hacen con el Maratón son una parte imprescindible de la organización. Son los que nos entregan el dorsal, la bolsa del corredor, la camiseta en la Feria del Corredor. Son los que indican pacientemente dónde está la salida, dónde el guardarropa..., son los que nos dan el agua, la isotónica, la fruta que nos revitaliza en cada avituallamiento. Los que nos cuelgan la medalla al cuello cuando llegamos a meta y los primeros que nos felicitan por nuestro logro. En fin... sin ellos, no habría Maratón ni Medio Maratón. Son un ejército de amantes del deporte que deciden vivir la carrera de otra forma, ayudando desde dentro.

3.300 voluntarios, una cifra que parece muy elevada pero que se completa en apenas unos días. Son muchos y muchas los que repiten cada año, los que están deseando inscribirse cada edición pero no para correr, sino para ayudar a los que corren. En el Maratón y Medio Maratón de València son muchos los casos de esos voluntarios de vocación que no se pierden ni una edición. Como Vicente Merino, integrante del mítico Grupo Salvaje de Correcaminos que desde que sus rodillas le dijeron ‘basta’ no dudó en seguir disfrutando del Maratón desde la barrera, o mis compañeros del CA Navajas (Genovés, Rafa, Raúl, Valentín...) que cada año se pegan un madrugón para estar en el avituallamiento del kilómetro 5.

Pero si ser voluntario del Maratón y Medio Maratón de València tiene mérito, el elogio se multiplica cuando hablamos de los voluntarios de carreras más modestas que muchas veces tienen que estar apostados en un cruce de caminos durante horas para que nadie se pierda y se desvíe del recorrido o esperar en plena noche en medio de la montaña a los locos-héroes de un ultrafondo.