La llamada de Gattuso demuestra compromiso

Quizá se esté exagerando con la llegada de Rino al Valencia... o quizá no. Lo que está claro es que Gattuso ha caído de pie en el vestuario. No solo por su carácter, sino porque extrayendo lo positivo de la pretemporada... los resultados, el día a día en Suiza y las entrevistas de Thierry y Gabriel en SUPER así lo prueban. Una señal es su llamada en vacaciones a alguien que entiende el fútbol igual, desde la pasión como Paulista para desbloquear la mente del equipo. El problema es el de siempre: el grado de confianza que pueda haber en la obra de Lim. Si quiere pulir demasiado el mármol o no. Meriton, a priori, ha acertado en la elección del técnico, capaz de darle un aire al equipo más acorde a las piezas de las que dispone. Sin embargo ese es el monotema recurrente en cada mercado. ¿Cuánto se va a arriesgar para volver al lugar que toca? Un proyecto requiere tiempo, también decisiones e inversión y la plantilla tiene déficits. En Paterna se trabajará, pero el curso se juega en las oficinas.