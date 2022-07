Ni lámparas ni sofás

No es que Gattuso haya pedido una lámpara y vayan a traerle un sofá. Pero en el tiempo que lleva en el Valencia CF y teniendo línea directa con los que cortan el bacalao, el entrenador se habrá hecho a la idea de que el club está más cerca de Linos y Riquelmes que de Torreiras y Politanos. Fichajes, en definitiva, más en la línea de Castillejo que de Arthur y que en todo caso deben contar con su beneplácito. Ojalá suene la flauta y además de no quitarle a Guedes, Soler y cía también le den como mínimo un extremo, un ‘6’ y ese central al que no habría que renunciar. Y es que faltan tanto refuerzos como sobre todo seguridad en una plantilla con el doble reto de cambiar de estilo y que la palabra que se escuchó tras los dos primeros partidos no se vuelva tabú. Sería buen señal que los jugadores siguiesen hablando de Europa.

Medidas cautelares Los tiempos que corren ya no son los del Germán Cabrera y pum. Pero si hay un terreno en el que Meriton acostumbra a salir airoso, ése es el de los tribunales. La petición para que se decrete la administración judicial dentro de la demanda por la posible nulidad de la compraventa es el último capítulo de un culebrón que, con independencia de lo que decida el juez, tendrá continuidad a partir de la vista del 7 de septiembre. Aunque nadie se ha pronunciado, no parece que a Cabrera le preocupe en exceso. Eso sí, la causa en marcha es de las que tienen pinta de alargarse en el tiempo. Prospere o no, la solicitud ya está en la mesa del juzgado de instrucción y demuestra que sigue habiendo una oposición activa y dispuesta a dar guerra en un momento en el que es público y notorio que Lim tiene que hacer algo después de que Layhoon admitiese pérdidas por alrededor de 50 kilos. Divorcio Campaña se quiere ir y el Levante que se vaya pero en ningún caso cedido y gratis. El matrimonio con el futbolista mejor pagado de la historia está condenado al divorcio y no parece que amistoso. Si de aquí al 31 de julio no se activa su cláusula de salida, habrá que ver cuánto margen queda para rascar algo que no será mucho pero sí mejor que nada.