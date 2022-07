Agosto y septiembre

A julio le quedan cuatro días, lo que significa que se viene un mes de tregua tanto para el Nou Mestalla como para la presión judicial sobre Meriton. Una pausa más allá de la actualidad deportiva con la que el foco pasará exclusivamente al césped y sobre todo a un plazo de fichajes condicionado por la ausencia de palancas de Lim. Las incógnitas sobre el proyecto, sin embargo, no chocan con la realidad de un día a día en el que se mantiene la conexión de Gattuso con los jugadores, incluso con los que como Guedes están en la rampa de salida. El buen rollo es cierto que no gana partidos pero ayuda y confirma que el entrenador está consiguiendo hacer una verdadera familia. Ahora le falta acabar de construir un equipo al que no se le vean las costuras y en el que encajen las piezas que vayan llegando conforme se desatasque el mercado. Lino está en camino pero sin centrocampista ni central no se va a ningún lado. Eso si se quedan todos, que lo normal es que no, aunque ojalá esas ofertas que se esperan por futbolistas que no son esenciales acaben llegando.

Un mes intenso El resultado del mercado se verá en septiembre. Y también se retomará entonces la actividad institucional con el estadio y la judicial con la vista del 7 en la que el magistrado Juan Luis De la Rúa Navarro tendrá que decidir si acepta o rechaza la petición que tiene sobre la mesa desde el pasado 11 de julio para la administración judicial del club. Con independencia del recorrido para esta demanda, el abogado que la ha presentado ofrece hoy en primer persona detalles y explicaciones en una extensa entrevista. Los letrados de Meriton, la Fundación y el Valencia, por su parte, no se manifiestan ni dan pábulo. Pero la causa sigue su curso. Y con el apoyo o el descreímiento del entorno está por ver a qué llega. Por la Ciudad de la Justicia desfilarán antiguos patronos con muchas cosas que decir y la mayoría relevantes. Hijo pródigo A Iborra le gustaría volver y al Levante que volviese. Liberados de otros problemas, el terreno está más libre y es económico. Una operación difícil pero ¿imposible?.