Con la carta de libertad o cedidos. Es el retrato robot que se venía anunciando para los fichajes del Valencia CF y que los dos primeros cumplen a rajatabla: Samu Castillejo llegó libre del Milan y este jueves lo hizo su tocayo Lino a préstamo del Atlético. Portugués, gestión con sello Mendes y sin opción ni sitio con el Cholo por su condición de extracomunitario. Van dos llegadas, tres si se cuenta a Hugo Duro, cuyos cuatro kilos se escapan de esta política. Más lo que falta y que no son extremos: el ‘6’, el central y sobre todo las salidas. Sería para darse con un canto en los dientes si fuesen suficientes las de Cillessen o Maxi. Pero el meollo sigue en Guedes además de en Soler y Gayà, cuyos salarios en caso de renovar no se van mucho respecto del pico por Arthur o a algún otro de los futuribles que tantea Gattuso. Y sin olvidarse de Guillamón. Hay movimiento, pero no el suficiente. Muy poco a poco.

Reunión Movimiento hay también con el estadio a pocos días de las vacaciones y de que en teoría agosto lo pare todo. Hoy será oficial la muerte de la ATE y al mismo tiempo está por ver qué sale de la reunión a la que en primera instancia iba solo Fenwick pero en la que acabó saltando el nombre de Layhoon, la presidenta de facto y mano derecha de Lim. Se viene otro pulso: Meriton haciendo fuerza por un lado para obtener rápido un nuevo convenio con las mismas condiciones y por el otro los intereses de la ciudad para que cualquier tipo de entente esté condicionada a que el Nou Mestalla se haga como toca. Y con las mayores garantías posibles de que no volverá a pasar otra vez lo mismo. Ilusión Era difícil pero no imposible y el fichaje de Iborra está a punto de darse. El acuerdo prácticamente está cerrado a expensas de que los clubes le den forma a si será una cesión con compra en caso de ascenso. La ilusión es total tanto entre la afición como para el propio ‘Ibo’, deseoso de empezar a entrenarse y cumplir con su promesa de volver cuando aún le quedase cuerda. Lo que habría sido para Morales al final va a servir para rescatar al hijo pródigo del levantinismo.