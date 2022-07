No me gustaría perderme a este Soler en Mestalla

Me resisto a dar por hecho que Carlos Soler tenga que salir del Valencia. Después de muchos años dando el callo en el doble pivote dentro de un esquema que le ha obligado a sacrificar su mejor versión en pos de garantizar el equilibrio defensivo del equipo, ahora que el planteamiento blanquinegro pasa por ser protagonista desde el 1-4-3-3 en el que Soler puede desempeñar el rol que mejor se le adapta sería una lástima que el valencianismo no lo pudiese disfrutar. En La Roja lo ha demostrado y también lo ha hecho en las escasas oportunidades que ha tenido de jugar liberado para llegar y asociarse. Esta pretemporada estamos viendo a ese Soler suelto, que se gusta, que toca y se mueve, que aparece por detrás de los centrocampistas rivales y que tiene la pericia para llegar solo al remate. Ese Soler es un jugador realmente superlativo, ‘Top’ de Europa, y no me gustaría perderme a un futbolista así vistiendo la blanquinegra.