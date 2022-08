El mercado de fichajes más extraño en tiempo

El mercado posCovid está siendo totalmente caótico y más en el Valencia CF. Desde la temporada 2019/20, que coincide con el adiós de Mateu y Marcelino, cerró sus puertas con el Valencia fuera de puestos europeos, la llegada de Javi Gracia y una desbandada sin ingresos y cero fichajes. Desde entonces, el mercado ha ido castigando sobremanera a los clubes que han ido cometiendo errores y en el caso de Meriton han sido tantos que la situación del Valencia es la que es en el mercado. Sin poder fichar, obligados a vender a alguna de las estrellas (todo apunta a que será Guedes, Soler o ambos) y con dificultad para firmar un equipo competitivo. Y sí, son muchos los clubes que tienen problemas. Y sí, el Valencia no puede tirar la casa por la ventana porque el riesgo es mayúsculo si se cometen más errores a nivel contable. Pero no es tan difícil tener cerrada la venta del extracomunitario antes de firmar a Samuel Lino. Al menos para no mostrar al mundo lo apurado que estás.