Dos semanas demasiado largas en Mestalla

El mercado de fichajes es una burbuja al margen del fútbol. Importante pero que solo genera distracción y lo verdaderamente esencial llega cuando el balón echa a rodar. Personalmente, el partido contra el Girona me queda tan lejos que casi todos los días reviso cuánto queda hasta ese debut del Valencia CF en LaLiga. Un impulso que, incluso con la plantilla escasa, los problemas de rotación y algunas vibraciones no tan positivas, es producto de esas ganas de fútbol. De 90 minutos de contrastes. De cantar un gol, de enfadarse porque recibes uno o incluso de tragarte un 0-0 en agosto al sol que no vale para mucho pero que al fin y al cabo te quita el ‘mono’. La tradición de ir a Mestalla o sentarte en el sofá para ver un partido de fútbol con los tuyos. También en la redacción. Porque se vive de otra forma. En definitiva, las dos semanas hasta esa cita contra el Girona se están haciendo eternas. Más aún esperando fichajes que no llegan o que se retrasan.