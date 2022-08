La imagen que tienen del Valencia en el mercado

Es verdad que en los últimos años el Valencia no es el escaparate más vistoso para ir a comprar, pero que en el mercado actual esté teniendo tantas dificultades para encontrar grandes ofertas por jugadores de la talla de Gonçalo Guedes o Carlos Soler es muy preocupante. Mientras el día de ayer nos dejó operaciones como el traspaso de Cucurella, lateral del Brighton, al Chelsea por más de 60 millones o el de Onana, suplente del Lille, al West Ham por 40 ‘kilos’, encima de la mesa valencianista no hay propuestas de esta enjundia por un futbolista como Guedes, que ha superado los dobles dígitos de goles en toda una liga española sin ejercer de ‘9’. Y no me parece casualidad, es la consecuencia de la imagen de debilidad negociadora que el club lleva varios años ofreciendo al mercado. Concretamente desde que regaló a Parejo y traspasó por cifras muy bajas a Kondogbia o Ferran. Es hora de volver a construir una imagen de solidez.