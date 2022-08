Guedes vale más que cuando vino

El tema Guedes me tiene mosqueado. Cuando Gattuso dijo que había una oferta de mucho dinero, sinceramente me esperaba una propuesta más contundente. Y me indigna especialmente porque el Valencia CF va a desprenderse por menos de lo que se gastó de un jugador que es infinitamente mejor que cuando lo fichó. Y con Jorge Mendes de por medio, que en las últimas temporadas ha cerrado operaciones con los Wolves tan gordas como venderles a Fabio Silva por 40 ‘kilos’ a pesar de haber jugado solo 20 partidos con el Porto, mi desconcierto es todavía mayor.

El club le pagó al PSG 40 más variables por un extremo intermitente, con picos de genialidad y desconexiones habituales y le vende a los Wolves a un atacante diferencial, capaz de jugar por dentro y por fuera y con su -cotizada- habilidad para hacer números por una cantidad de 30 más variables. A mí que me lo expliquen, pero apostar tan fuerte por un jugador, pulirlo y desprenderse de él en su pico de mayor nivel por menos dinero me parece una barbaridad.