Nueva cita con la noche del ‘F5’

Meriton ha instaurado una nueva costumbre en las ventanas de traspasos del Valencia CF. La última semana del mercado se ha convertido en el vivero en el que pescar. Sin embargo más que por estrategia pura, lo de moverse a estas alturas es por necesidad. Precios más bajos por descartes que no salen, cesiones que un mes antes no eran posibles, cartas de libertad... Oportunidades de mercado, que ciertamente, son una herramienta interesante como recurso puntual, pero no de manera recurrente.

Al fin y al cabo la planificación deportiva en Mestalla está abocada a ese escenario en bucle. Y lo estará mientras el apartado económico siga asfixiando al club. Así pues con la salida de Guedes a seis días del inicio de Liga da margen para reforzar un equipo que ahora tiene un hueco más y no son pocos. Sea como sea, Lim se la juega a la carta de Mendes y lo que pueda mover en su ‘zona Cesarini’ particular. La velada del ‘F5’ vuelve, pero la clave es acertar.