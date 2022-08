Más presión para Meriton con los fichajes

Un equipo diseñado con Guedes, Soler y Gayà según Gattuso, pierde al jugador más determinante de los que tiene con el Girona a la vuelta de la esquina. La urgencia es mayor al igual que la presión sobre Meriton. Como se pueda pero es obligatorio fichar. Los últimos partidos de la pretemporada han destapado las carencias de la plantilla y han encendido la luz roja de alarma. El dinero ingresado por Guedes eleva el grado de presión sobre Lim en el mercado. No porque este sirva para traer a una estrella que lo sustituya, simplemente porque abre la puerta a equilibrar el equipo. El entrenador italiano dijo que esperaba «dos o tres» llegadas. Contando con los dedos de ... un central, un mediocentro, un extremo, un delantero... a este Valencia le faltan tantas cosas... Los tiempos no han sido los mejores. Aunque no es menos cierto que nunca es un buen momento para vender a tus estrellas. Por malvender o no, pero el tiempo para fichar sigue corriendo en contra del Valencia.