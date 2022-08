El hambre y las ganas de Nico González

El Valencia CF ha conseguido su tercer refuerzo de la temporada y lo cierto es que el hasta ahora jugador del Barcelona me encaja por muchos motivos. Hablando mucho de estructura y de hacer mejores a los compañeros creo firmemente que Nico encaja en ese perfil. Es un jugador que como ‘6’ hará mejor a los interiores, que como ‘8’ mejorará las ayudas del pivote y además liberará a Carlos Soler -si finalmente no sale- de compromisos defensivos. También servirá para ganar músculo porque más allá de ser un jugador de toque, es un futbolista sacrificado, que va bien a las ayudas laterales y que es comprometido. Tanto que tiene que medir sus esfuerzos para llegar en mejor forma al final del partido. Pero en definitiva, Nico es un jugador que el Valencia necesitaba y eso es siempre una buena noticia. Es una lástima ver cómo no tiene opción de compra, pero entendiendo a todas las partes, es hasta lógico que el Barça no la ponga.