Gayà y la afición merecen empezar con un triunfo

La mañana empezó en Paterna con Gayà dando un golpe sobre la mesa. Tranquilo, sin alzar la voz y con ese carácter en el que importa más lo que dice que el cómo. Su mensaje está claro. La sanción no tiene sentido y lo más grave no es estar cuatro partidos en la grada, es el cachondeo de la Federación y del TAD sin contestar a los recursos del Valencia. El gran problema es que el ninguneo hace sospechar y no demuestra ningún tipo de lógica.

Por la tarde, y todavía con el enfado en el cuerpo, Mestalla mostró que el valencianismo siempre está presente. Si hace meses mostró su enfado sin entrar al campo, lo de ayer fue otra muestra de empuje y amor por el escudo. La afición se presentó en el feudo valencianista para sumar desde el minuto uno de la temporada. Gattuso, Nico, Samuel Lino... los nuevos debieron alucinar con ese ‘calor’ de una grada que ya calienta motores para mañana. Y ojalá en el minuto 14 se note el apoyo a Gayà.