Yo ya tengo plan

Ya tengo plan para las próximas dieciséis semanas. Así, como suena. Hasta el 4 de diciembre tengo la agenda comprometida, echando humo, repleta de largos, series (de las de correr, no de Netflix), circuitos de fuerza, farlecks, rodajes de recuperación... Y es que a partir de hoy lunes 15 de agosto empiezan las dieciséis semanas de preparación para el Maratón de València. Prácticamente 30.000 corredores en todo el mundo miramos ya hacia el 4 de diciembre. Dicen los expertos que lo ideal es hacer una preparación específica para el maratón de unos cuatro meses, así que, a mitad de agosto, aunque a alguno/a le dé un pelín de pereza, ya no hay excusas, hay que ponerse a entrenar.

Para mí esa primera fecha clave del Maratón Valencia Trinidad Alfonso 2022 es el l 15 de agosto porque ese día es el elegido por el entrenador oficial de la prueba, José Garay para dar el pistoletazo de salida al Plan 2022.

Un año más, la organización del Maratón Valencia, a cargo de la SD Correcaminos y el club CA Serrano han puesto en marcha los Planes de Entrenamiento. El único requisito para seguirlos es estar inscrito en el Maratón de València y haber solicitado también el plan.

Este año los Planes de Entrenamiento vuelven al formato que se ideó en 2019, pre-pandemia. Un formato que para mí es mucho más atractivo y motivante. Cada domingo, vía email, los inscritos a los Planes de Garay recibiremos la programación detallada de entrenamientos (adaptados al nivel que se haya elegido, cada uno según la marca que quiera/pueda hacer el 4 de diciembre).

Llevo toda la semana ansiosa por recibir ese email con esos primeros entrenamientos maratonianos. Es algo que tiene un encanto especial. El domingo miras varias veces el email esperando tu plan y cuando llega es un momento emocionante (de verdad, para mí lo es aunque parezca una tontería). Analizas cada sesión, visualizas... comentas con otros amigos que también siguen los planes... es un ritual motivante. Seguir el plan es la mejor manera de asegurarse llegar a meta, de dejarse guiar por alguien como José Garay que tanta experiencia tiene.

Me gusta más este sistema que el ideado la temporada pasada en el que seguías los planes a través de una aplicación de móvil. No me acabó de convencer, lo reconozco. Prefiero ese email en le que tampoco faltan las palabras motivadoras de Garay, vídeos de apoyo, consejos.

En el maratón lo mejor para llegar a meta no es pensar que tienes por delante 42 kilómetros. Mentalmente divides el recorrido: primero un 10k, luego llegar al medio maratón, los 25 k, 30, 35, vas etapa a etapa. Pues con la preparación sucede lo mismo. Hay que ir paso a paso, tramo a tramo, superando día a día y semana a semana. Y por supuesto, hay que comprometerse sin llegar a la obsesión. Siempre hay ajustes que hacer, la vida diaria, las obligaciones, el trabajo, mil cosas que tenemos que compaginar con el entrenamiento obligan a hacer cambios. No pasa nada, hay que recordar que no somos profesionales. Tan malo es la anarquía de no seguir ningún plan como la obsesión por seguirlo al 100%.