Fichajes y refichajes

Los 40.000 espectadores un 14 de agosto en Mestalla a 37 grados son de lo mejor que podía pasarle al Valencia CF, un club otra vez sin Europa ni poderío en el mercado pero aun así con su grandeza intacta. Y son también, por tarde que sea y a pesar de los pesares, la última oportunidad que le queda a Lim si es que quiere aprovecharla. Gattuso no tiene porqué ser el mejor entrenador de los muchos que han pasado por el banquillo pero por ahora es el único que ha interiorizado lo que supone trabajar para Meriton sin necesidad de renunciar a su carácter. Después de haber digerido el golpe de Guedes, la oportunidad la pintan calva para retener a los mejores y reforzar una plantilla en la que las limitaciones no siempre podrán compensarse con pundonor. El frenazo en los fichajes de LaLiga, unido a un Mundial a la vuelta de la esquina en el que ojalá no haya que echar en falta nadie, son el contexto ideal para que las declaraciones de intenciones se conviertan en realidades. Todas las renovaciones llevan meses encalladas y por distintos motivos porque ni la de Soler, la más complicada de todas, ni la de Gayà ni tampoco la de Guillamón se encuentran ni por asomo en el mismo punto. A la espera de que se concrete la salida de Maxi, por el que la oferta del Fenerbahce parece demasiado buena para ser verdad, es momento de poner fórmulas en la mesa, incluidas renoventas si no hay más remedio. Mejor fichaje que quedárselos será imposible.

Esfuerzo Ojalá pueda retener el Levante también a De Frutos, que a diferencia de los que tienen la cabeza en otro sitio sí que estuvo al menos en el banquillo y en condiciones de haber jugado. El Getafe, por mucho que atufe su estrategia para devaluarlo, continúa siendo digan lo que digan el que más apuesta por él. Sin embargo, Ángel Torres nunca se ha planteado pagar los 12 millones en los que Quico y Felipe lo tasaron en la reunión que mantuvieron en el Coliseum hace bastantes semanas. La última oferta de 4 kilos fijos y el resto en variables, con independencia de que sean de sencillo cumplimiento, no es mejor que hacer un esfuerzo por renovarlo.