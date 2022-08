Gattuso y Mestalla merecen un esfuerzo

Samuel Lino, Nico González y Samu Castillejo son el mejor ejemplo de que hay refuerzos que sí tienen un impacto y mejorar lo que hay (en algunos casos no es complicado). Gattuso merece que Meriton haga un esfuerzo en ese esprint final del mercado de fichajes para poder competir 38 jornadas. Y es una realidad. La gestión desde el banquillo fue sensacional por parte del italiano pero no todos los partidos serán como el de ayer, con el máximo respeto al Girona. La gestión del banquillo necesita de más recursos, y eso que ayer el jefe del banquillo valencianista tuvo unos cuantos. Pero el mercado se va agotando y aunque Rino tiene mucha confianza es necesario que esos tres-cuatro fichajes lleguen a València. Lo merece no solo el técnico, también Mestalla, que evidencia una magnífica sintonía con Rino y con su garra. Eso sí, el italiano no tiene la misma ‘cancha’ de los árbitros que otros como Simeone. Lo de la tarjeta de ayer es indigno y preocupante.