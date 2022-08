Sobran los motivos para apostar por los capitanes

Renovar a Gayà, Soler y Guillamón me parece una cuestión de estado. Por muchos motivos. Para empezar porque son tres de los jugadores de mayor nivel de la plantilla. También porque encajan a la perfección con la filosofía futbolística y personal de Gattuso, son su extensión táctica y emocional en el campo. Por no hablar que en una época de zozobra y sinsabores son claros referentes del valencianismo, nexos de unión entre equipo y afición, que ve en ellos la garantía de tener representantes a pie de campo dándolo todo por el escudo. Son, además, líderes dentro del vestuario. Y tampoco hay que perder de vista la parte económica de todo esto: el Valencia se está descapitalizando en las últimas temporadas, la de Guedes ha sido la última gran venta y la mayoría de incorporaciones son cedidos, por lo que el club no puede permitirse perder gratis a tres de sus activos más valiosos. Sobran los motivos para hacer un esfuerzo por unos jugadores que, además, se quieren quedar.