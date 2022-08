Luis Enrique también tiene que hacer justicia

El Valencia va a llegar hasta el final para que Gayà ayude al equipo en este arranque de temporada y de esta forma apure sus opciones de disputar el Mundial. La justicia ordinaria tendrá la última palabra. Juegue o no juegue el capitán contra el Athletic, Atlético y Getafe en las próximas semanas, el capitán merece un billete a Catar. Se lo ha ganado. Por rendimiento, por trayectoria en la Roja y por galones. Y porque no hay ningún lateral izquierdo mejor que él en el fútbol español.

Luis Enrique se llevará sí o sí a Jordi porque es uno de los capitanes. Alba tiene plaza segura aunque no haya empezado la temporada fino. Lo mismo tendría que pasar con José. Lleva muchos años demostrando que es un lateral ‘top’. Lo tiene todo. Lo único que le falta es que no compitió en Europa el año pasado como Marcos Alonso o Angeliño. Cucurella y Galán están un escalón por debajo. Gayà no merece pagar las penurias de Meriton. Lucho tiene que hacer justicia. Es el ‘14’ del Valencia y de la selección.