Que en València ya estemos curados de espanto no significa que los tiempos de Lim se digieran fácil. Aún menos si es en la recta final de un mercado de fichajes tan particular como el de este verano, a base además de idas y venidas que siguen a la orden del día. Al frente también de los fichajes como responsable de la caja, el primer acto oficial de Layhoon como presidenta no tuvo que ver con lo deportivo aunque de refilón hay que reconocer que la llegada de un sponsor siempre es buena noticia, sobre todo para ese FPF que si el mandamás quisiera podría incrementar anticipadamente en cinco millones. A vueltas con los detalles de la revolución interna en el club, tanto en lo que respecta a los despedidos como a los protagonistas de la primera foto, los días pasan y las negociaciones no se cierran. A expensas de Paulista y sin Gayà, con el que se ha consumado la injusticia, Gattuso se las tendrá que volver a apañar en Bilbao para armar un once competitivo. Suerte que el técnico no desespera y que a Corona, la cara del Valencia en negociaciones como la del Rayo, le pasa parecido. Pero el tiempo se agota y en la configuración de la plantilla hay mucho en juego. Para los valencianistas, desde luego mucho más que en la operación del estadio que guía la mayoría de decisiones en Singapur y que se mantiene en el aire.

Moralazos Pese al sobresalto inicial, el Villarreal no se despeinó en su debut en el Ciutat, el morboso escenario en el que Morales celebró un doblete vestido de amarillo. Que la herida del Comandante está lejos de cerrarse es un hecho, aunque en el Levante UD están a otras cosas. Y es que más allá del campo, los focos ayer estuvieron puestos en las oficinas con la visita en sesión de mañana y tarde del agente de De Frutos o Bouldini. Las ofertas del Getafe que detallamos este viernes y que incluyen fijos y variables tienen la culpa de una larga reunión tras la que hay que esperar pero en la que todo pasa por aumentar el montante fijo. Pase lo que pase, sin embargo, quedan más operaciones clave: el fichaje del central y de modo muy especial la solución al caso Campaña.