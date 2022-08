Cola en el mercado

Lim demuestra por acción u omisión que lo que le preocupa no es el fútbol. Y Layhoon, a la que la primera vez el tiro deportivo ya le salió por la culata, se las tiene que ver y desear cuando Gattuso le sale con disparar a una presa de caza mayor. El entrenador, cuyo empeño y ambición es encomiable, da la cara cada vez que llama a un Arthur o un Cavani. Pero la cuadratura del círculo pasa por rezar para que los turcos formalicen una buena oferta por Maxi.

O para que Corona, que si ahora no, que si ahora cinco millones y sí pero para vosotros Vallejo, saque algo en claro del Rayo. Para variar, el tiempo se ha echado encima, así que mañana en San Mamés el fichaje será Paulista y gracias. El desenlace del mercado, en el que hay cola, vuelve a depender de un efecto dominó. Rino tendrá que darse con un canto en los dientes si de los cuatro fichajes que como mínimo necesita llegan dos o tres. Y que a cambio no le quiten a nadie, que esa es otra, aunque no lo parece.

Sobre la espalda del italiano, que a nivel interno ha caído en gracia no solo a los que acabaron hasta el moño de su antecesor, pesa la responsabilidad añadida de compensar la ausencia de trabajo adelantado. Los fichajes van a ser sobre la bocina, aunque nadie se podrá sorprender de que la improvisación vaya a ser obligada.

El mercado ha estado un mes y medio parado para la mayoría y especialmente para el Valencia CF, que en lugar de poner la carne en el asador con la plantilla ha cambiado hasta dos veces de presidente. Sin contar, además, que al director general interino que iba a contratar a un ‘jefazo’ deportivo se lo han cargado esta semana.

Empujón

Es la segunda jornada pero al Levante le conviene un triunfo y no porque venga de un empate. Hay demasiada crispación en el ambiente y los puntos contra el Zaragoza convendrían casi tanto como que Nafti ponga de su parte no yendo tanto al choque. Falta el central de siempre, otro delantero y sobre todo finiquitar la operación salida. Pero en contra de la opinión generalizada tras el debut, lo que se vislumbra a la vuelta de la esquina son más soluciones que problemas.