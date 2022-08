La cigarra y la hormiga

Este cuento del francés La Fontaine es de sobra conocido, y éste lo «robó» a Esopo y sus fábulas griegas, sin vergüenza alguna. Pero, sea uno u otro, lo que se quiere mostrar son las distintas personalidades de los dos insectos, uno que trabajar y guarda su fruto para el devenir vital y, el otro, prefiere vivir el día a día, con alegría y sin pensar en lo que le depararán los tiempos siguientes.

Esto viene a cuento de las famosas «palancas» del FC Barcelona y de la venta de activos futuros para «asegurar» un presente que parecía caótico. Con esos métodos, han conseguido los culés un buen dinerito, que les ha permitido fichar y, ahora siempre hay que ver la segunda fase, registrar a los jugadores, con la anuencia del Fair Play de la Liga.

El asunto no es baladí y algunos se preguntan cómo un club endeudado puede fichar. Pues, sin entrar en las complicaciones reglamentarias y económicas, que nos llevarían casi un libro, lo que está claro es que hay dinero «fresco», la Liga permite registrar a jugadores.

Aquí, sin embargo, el problema no está en eso, sino en la cigarra culé, que vive cantando y bailando, dilapidando su futuro por estar muy a gusto en su presente. Todo irá bien, si acompañan los resultados deportivos que, sin duda, reportarían bondades económicas, pero si no funciona bien el baile actual, el invierno futuro puede ser peor que el que nos pinta la falta de gas ruso…

Se la ha jugado el FCB con la venta de parte de su futuro, para vivir un presente lleno de música y canciones, pero todo, como digo, dependerá de si la cosecha le da para conseguir buenos resultados que le permitan seguir viviendo a un ritmo por encima de sus posibilidades.

Lo que en rugby se llama «patada hacia adelante», para coger espacio y avanzar, es lo que aquí se ha producido, pero con el agravante de que ese patadón viene marcado con cesiones y entregas que pueden hipotecar al club. Sin embargo, como sabemos lo que ocurre en el fútbol, lo que interesa es el presente y si hay campeonatos y copas, todo se olvidará hasta la próxima necesidad de «apalancar» y de pedir dinero prestado.

Aquí no se presta el dinero, sino que se vende una parte del patrimonio, con el fin de recibir esas monedas que permitan mejorar la casa deportiva del club. La dificultad será que ese patrimonio entregado no será fácil de recuperar, o no lo será nunca, con lo que, si no entran ingresos, casi todos dependientes de lo bien que se haga en la vía deportiva, mal temporal le espera a la cigarra.

Mientras, algunas hormigas, como el Bayern de Munich por ejemplo, le afean la conducta volátil a la cigarra Barcelona, al tiempo que le piden compensaciones por el grano (Levandowski) que le venden ahora y que, ellos sí, han tenido la previsión de ir guardando… Las hormigas, a veces muy pesadas, como las que invadieron el coche de un amigo mío en un lugar playero, son tenaces y, en general, a pesar de bailar y cantar menos, obtienen mejores resultados vitales…

En fin, que se nos acaba el verano, aunque no el calor, por lo que parece, y la liga ya ha comenzado. Vamos a ver qué hormigas y qué cigarras vencen al final de la misma. Mientras, un gran aplauso a todos los que están ayudando a extinguir los fuegos de nuestra Comunidad y la recomendación, para ya el otoño que acecha, de un gran libro de Colleen MacCullough, ‘El primer hombre de Roma’, más de mil páginas de perfidias en la ciudad eterna.